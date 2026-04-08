「外観が普通じゃない」ANA向け787初号機が中部空港の公式SNSアカウントが、同空港で行われていたANA（全日空）グループの飛行訓練の様子を写真とともに紹介しています。その機体のチョイスに、SNSでは反響が寄せられています。どういったものだったのでしょうか。【写真】えっ…これが中部空港に降臨の「航空ファン予想外の機体」全貌です公式アカウントによると、同空港で飛行訓練が行われた機体は、ANAのボーイング787の初