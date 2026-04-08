吉本新喜劇の女優・山田花子(51)が6日付けのブログで、シミ取りレーザーでシミをとってもらったことを報告した。 【写真】両頬に残る治療のあと、シミが取れてますます美肌に！ 花子はブログのタイトルを「シミ取りレーザー」とし、「今日はシミ取りに行ってきました!レーザーで取ってもらったよかさぶたになってシミが取れます楽しみ」と写真も添えた。主に両方の頬にそれぞれ数カ