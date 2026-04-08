シンガポールメディアの聯合早報は7日、現在の中東情勢を背景に米韓関係が新たな不確定要素に直面しているとする記事を掲載した。記事はまず、「トランプ米大統領は中東での衝突で米国を支持しない同盟国に不満を示し、韓国を名指しした」と記し、「これにより、米韓関係の行方に関心が寄せられている」と伝えた。記事はまた、「米国、イスラエルとイランの戦闘が続く中、トランプ政権は軍事行動への関与を同盟国に繰り返し求めて