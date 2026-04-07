セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。ギルティ炭酸「NOPE」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。1つめの対象商品は、伊藤園「黒豆茶」（650ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対