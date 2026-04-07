【セブン】4月7日から飲料の無料券がもらえる！さらにお菓子1個無料券＆飲料まとめ買いでもらえる無料券も。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
ギルティ炭酸「NOPE」の無料券も
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。
1つめの対象商品は、伊藤園「黒豆茶」（650ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 スカッシュ」（500ml）。
1本購入すると、「NOPE」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも4月14日から27日まで。
お菓子無料クーポンも【カゴメ野菜飲料30円引き】
4月1日から14日までの期間、対象のカゴメ野菜飲料を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●カゴメ 野菜生活100（200mL）
●カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ（200mL）
●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200mL）
●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200mL）
●カゴメ 野菜一日これ一本（200mL）
クーポン利用期間は4月1日から21日まで。【セブンカフェ最大10杯お得】
セブン-イレブンアプリの登録情報「お住まいの都道府県」を北海道・東京都・四国にしている人限定で、セブンカフェ回数券（2800円）を有人レジで購入すると、1日1杯使える「セブンカフェコーヒー（ホット／アイス）レギュラー」の無料クーポンが翌日または翌々日から30日間届きます。
回数券販売期間は4月1日から5月31日まで。クーポン利用期間は4月2日から7月1日まで（購入後翌日または翌々日から30日間毎日0時にクーポンが1枚届きます）。
決済方法は現金またはnanacoのみです。【ミニワンタン50円引き】
4月2日から8日までの期間、「セブンプレミアム ワンタンラーメンしょうゆ味」「セブンプレミアム ワンタンうどんチゲ味」のどちらか1個を購入すると、次回「マルちゃん ミニワンタンシリーズ（しょうゆ／担担スープ／スープカレーワンタン）」のいずれか1個に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月2日から15日まで。【ミルクマニア20円引き】
4月2日から8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、有楽製菓「ミルクマニア」「ミルクマニア いちご」のどちらか1個を購入するごとに、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月2日から15日まで。【カジッテ50円引き】
4月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、ロッテ「カジッテ（グレープ＆マスカット／ストロベリー＆ピーチ）」のどちらか1個を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月2日から22日まで。【チョコラBB半額】
4月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のチョコラBBを購入するごとに、次回使える半額クーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●チョコラBB ナイトウェル（50mL）
●チョコラBB Feチャージ（50mL）
●チョコラBB リッチセラミド（50mL）
クーポン利用期間は4月2日から22日まで。【リポビタン50円引き】
4月2日から5月6日までの期間、対象のリポビタンを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●大正製薬 リポビタンDスーパー（100mL）
●大正製薬 リポビタンD8（100mL）
●大正製薬 リポビタンD11（100mL）
●大正製薬 リポビタンDハイパー（100mL）
●大正製薬 リポビタンDプレミアム（100mL）
クーポン利用期間は4月2日から5月13日まで。【ユンケル300円引き】
4月2日から5月6日までの期間、対象のユンケルを1本購入するごとに、次回使える300円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●佐藤製薬 ユンケル 滋養液ゴールド（50mL）
●佐藤製薬 ユンケル ローヤルD3（50mL）
●佐藤製薬 ユンケル ローヤルF（50mL）
クーポン利用期間は4月2日から5月13日まで。【ブルガリアのむヨーグルト20円引き】
4月7日から20日までの期間、対象の明治「ブルガリアのむヨーグルト」を1本購入すると、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●明治 ブルガリアのむヨーグルト ONE SHOT
●明治 ブルガリアのむヨーグルト BB ONE SHOT
●明治 ブルガリアのむヨーグルト SB ONE SHOT
クーポン利用期間は4月7日から27日まで。【伊右衛門 特茶7本購入で1本無料】
4月6日から5月31日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、サントリー「伊右衛門 特茶」（500ml）を期間内に累計7本購入するごとに、1本無料のクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月6日から6月7日まで。【UCC BLACK無糖3本購入で1本無料】
4月6日から26日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、「UCC BLACK無糖 黒の余韻」（375g）・「UCC BLACK無糖 コーヒー」（185g）を期間内に累計3本購入するごとに、1本無料のクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月6日から5月3日まで。【UCC TOTONOU BLACK無糖6本購入で1本無料】
4月6日から5月24日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「UCC TOTONOU BLACK無糖」（500ml）を期間内に累計6本購入するごとに、1本無料のクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は4月6日から5月31日まで。【オイコス プロテインドリンク50円引き】
4月7日から20日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のオイコスプロテインドリンクを1本買うするごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●オイコスPROドリンク リッチバニラ風味
●オイコス プロテインドリンク カフェラテ風味
●オイコス プロテインドリンク ストロベリー風味
クーポン利用期間は4月7日から27日まで。【お菓子無料】
セブン-イレブンアプリ会員限定で、お菓子1個と引き換えられる無料クーポンを配布しています。
4月11日以降の対象商品は以下の通り。
●4月11日・12日...チロルチョコ ミルク1個
●4月18日・19日...ガブリチュウ グレープ1個
●4月25日・26日...対象のチュッパチャプスいずれか1個
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ