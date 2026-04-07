やはり高市首相の感覚は「おもしろい」。そう痛感したのは予算案の年度内成立が見送られた際のコメントだった。【画像】「子犬みたいにトランプに抱かれてた」韓国でも評価が割れている高市早苗総理の日米首脳会談での様子読売新聞は、「野党への恨み節を口にした」と報じ…「予算案の年度内成立が実現しなかったことは残念だ。全ては国民の安心と『強い経済』構築のためという思いだったが、野党の皆さんと共有できなかった」