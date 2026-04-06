ロッテの「クーリッシュ」公式「X」アカウントが、あんぱんに“飲むアイス”「クーリッシュ」を流し込んだ「あんぱんクーリッシュ」を紹介。投稿は約75万回表示され、約9000件の「いいね」を集めて注目されています。【画像】やば…大胆ッ！コチラが《あんぱんクーリッシュ》です！めちゃおいしそう！！ロッテ公式「後悔はさせません！」公式アカウントは、「『あんぱんクーリッシュ』やったことありますか〜？」と呼びか