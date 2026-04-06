4月6日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■実施―――――――――――――― マツモト [東証Ｓ]決算月【4月】4/6発表 26年4月末時点で100株以上を保有する株主の中から抽選で、暗号資産ソラナ（SOL）を10万円相当が1人、5万円相当が3人、1万円相当が15人、1000円相当が100人に贈呈する。今回のみの限定優待。