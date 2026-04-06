元タレント・木下優樹菜さん（38）の長女・莉々菜さんが5日、Instagramのストーリーズを更新。ミニスカート姿の自撮りを公開し、注目を集めている。【映像】莉々菜さんの全身ショットや木下優樹菜さんとの水着姿（複数カット）木下さんのInstagramにたびたび登場している13歳の莉々菜さん。六本木でデートを楽しむ親子ショットや、10歳の妹・茉叶菜さんも一緒に家族で海水浴を楽しむ水着姿を披露すると、「長女ちゃんはママに