シフトとインフォファームは4月1日から、クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」と、jinjerが提供する勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のWebAPI連携を開始する。システム構成図「カラ・レコ」は、シフトが開発した2次元カラーバーコード「カメレオンコード」を利用した打刻管理アプリケーション。iPadやWindows端末のカメラを用いた2次元カラーバーコード認証に加え、手のひら静脈や顔認証による厳格な本人確認が可能となっ