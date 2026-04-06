金属スクラップの保管施設「ヤード」＝2024年2月、千葉県内廃車のパーツや廃電池から取り出した金属くずや廃プラスチックを保管する「ヤード」と呼ばれる作業場の規制を強化する廃棄物処理法などの改正案の全容が6日、判明した。スクラップの保管や再生利用事業を都道府県知事などの許可制とし、不適切な管理には事業停止処分や罰金を科す。火災や悪臭といったトラブルが各地で相次いでいるのを防ぐ狙い。近く閣議決定し、今国会