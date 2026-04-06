4月6日（月）に、リニューアルスタートする「Hello！ Music Lab。」（毎週月曜深夜1時）。ハロプロの魅力を語る上で欠かせない要素である「個性豊かな楽曲」「メンバー渾身のパフォーマンス」にフォーカスした音楽番組だ。“共感を呼ぶあの歌詞”“聴けば聴くほどクセになるあのメロディー”“キャッチーな振り付け”はいかにして誕生したのか？スタジオでパフォーマンスを披露する1曲を作詞家、作曲家、振付師などの専門家や、実