目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramストーリーズにて、近影ショットを投稿し、ファンを喜ばせている。 【写真】長髪＆サングラス姿の目黒蓮／「晴れ風」特製グラス／爽やかな白シャツ×デニム姿の目黒蓮（CMオフショット） ■目黒蓮が「晴れ風」限定グラスをゲット！ 目黒は「内村さんの手書きメッセージと僕が描いた桜のイラストグラス！ゲット！」と綴り、1枚のセルフィーを投稿。自身が出演するキ