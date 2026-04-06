平均年収は863.9万円1位となった企業は？今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢20代】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。従業員数が20人未満の企業は除外した。それでは早速、ランキングを確認していこう。1位は、ディア・ライフで平均年収は863.9万円（従業員数41人、平均年齢28.8歳）。首都圏を中心に高級マンション開