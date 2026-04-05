フリーアナウンサー望月理恵（５４）が５日、一日警察署長を務めた姿を伝え、反響が起こっている。ＳＮＳ投稿で「板橋区志村警察署にて一日警察署長を務めさせて頂きました！」と伝え、「４月１日から自転車の道路交通法違反に対し『交通反則通告制度』（青切符）が適用される話など今、知っておくべき話を詳しく聞く事ができました！ルールを知り、守ることは自分や大切な人を守ることでもありますよね。命を大事にしたい」と