【モデルプレス＝2026/04/05】歌手の氷川きよしが4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。美しい手書き文字を披露した。【写真】48歳人気歌手「人柄が出てる」と話題の美文字◆氷川きよし、美文字披露氷川は、自身の楽曲「旅でござんす おじゃる丸」の歌詞を丁寧に書き写したノートを公開。ノートには整った美しい文字で歌詞が記されており、歌の世界観を大切に表現しようとする姿勢が表れている。「旅でござんす おじゃる丸