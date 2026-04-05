スーパーヒーロー映画に出演した俳優からは「スーツの着用が大変」という話がよく挙がる。もはや俳優の宿命といったあるあるエピソードを『X-MEN:アポカリプス』（2016）でエン・サバ・ヌール / アポカリプス役を演じたオスカー・アイザックも経験済みだ。 2026年4月16日に配信開始となるシリーズ「BEEF/ビーフ」シーズン2に出演するアイザックは、Podcast番