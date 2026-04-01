SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。“亀さん”オフショルショットを公開した。「たまたま亀さんと同じ服の色着てた日ちっさい亀可愛かったなぁ台中の彩虹眷村ってとこ行ったんだけど私の絵の感じが少し似てて親近感感じた笑とってもアートな場所でした」とつづり、オフショルダーのトップスに白いパンツ姿で“亀さん”を手にしている写真などをアップした。この投