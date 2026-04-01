【モデルプレス＝2026/04/01】4月1日スタートのテレ東水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）でトリプル主演を務める水崎綾女（みさき・あやめ／36）、篠田麻里子（しのだ・まりこ／40）、矢吹奈子（やぶき・なこ／24）にモデルプレスがインタビュー。前編では、出演への心境や現場での様子を語ってもらった。【写真】元HKT女優、“サレ妻”役で絶望の表情◆水崎綾女・篠田麻里子・矢吹奈子主演「