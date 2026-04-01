訪問業務中に気をつけたい違反行為と反則金 2026年4月1日より、自転車の交通違反に青切符制度が導入され、16歳以上が対象となります。訪問業務中の移動でも例外ではなく、やりがちな行為が危険・悪質と判断された場合、3,000円～1万2,000円の反則金が課されます。まずは違反行為の例を確認してみましょう。 警視庁交通局｜自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度（青