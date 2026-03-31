6回途中3失点で勝利したヤクルト・小川＝神宮ヤクルトが開幕4連勝とした。四回までにオスナのソロ本塁打などで3点を先行し、五回に3点を追加した。小川は六回途中まで3失点と力投し、バットでも適時打をマーク。広島は森下が粘れず、鈴木ら中継ぎ陣も失点を重ねた。