モデルプレス＝2026/03/31】YouTuberグループ・ばんばんざいが3月31日、YouTubeチャンネルを更新。1ヶ月半ぶりにチャンネルを更新し、新しい事務所で活動していることを報告した。【写真】人気男女YouTuberが“ご報告”◆ばんばんざい、久々動画更新で「ご報告」ばんばんざいは「ご報告」と題した動画を更新。みゆと共に登場し、ぎしは「しっかりした報告ができていない中で突然ばんばんざいの動画が止まってしまって、いつも応