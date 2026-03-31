ばんばんざい、1カ月半ぶりYouTube公開 更新ストップの理由＆“解散疑惑”にも言及
【モデルプレス＝2026/03/31】YouTuberグループ・ばんばんざいが3月31日、YouTubeチャンネルを更新。1ヶ月半ぶりにチャンネルを更新し、新しい事務所で活動していることを報告した。
【写真】人気男女YouTuberが“ご報告”
ばんばんざいは「ご報告」と題した動画を更新。みゆと共に登場し、ぎしは「しっかりした報告ができていない中で突然ばんばんざいの動画が止まってしまって、いつも応援してくれてるファンの皆様、そして関係者の皆様、本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と謝罪した。
2月11日以降、更新が止まっていた理由について、ぎしは「前までお世話になっていた事務所を辞めて、その引き継ぎにちょっと時間がかかってしまいました。すみません」と説明。そして「前の事務所と喧嘩別れとか揉めてやめるとかではなく今後のことも含めて円満に退所することとなりました」と前向きな退所であることを伝えた。
以前、Instagramストーリーズでは「事務所・ばんばんざいハウスを移転するのでしばらくお休みします」と報告していたそうだが、みゆは「背景には事務所の話し合いとかがあって、報告できずに1ヶ月くらい経ってしまった」と謝罪。ぎしは「正直解散するんじゃないかと思っていたと思うんですけど、僕らもYouTubeを続けていきたいので、新しい事務所で今日から再開します」と心機一転活動していくことを明かした。
元々、2人はぎしが会社運営するクリエイタープロダクション・Sonに所属していたが、今後についてはばんばんざいの活動も、同事務所でやっていくことを伝えている。（modelpress編集部）
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◆ばんばんざい、久々動画更新で「ご報告」
ばんばんざいは「ご報告」と題した動画を更新。みゆと共に登場し、ぎしは「しっかりした報告ができていない中で突然ばんばんざいの動画が止まってしまって、いつも応援してくれてるファンの皆様、そして関係者の皆様、本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と謝罪した。
◆ばんばんざい、解散の噂を否定
2月11日以降、更新が止まっていた理由について、ぎしは「前までお世話になっていた事務所を辞めて、その引き継ぎにちょっと時間がかかってしまいました。すみません」と説明。そして「前の事務所と喧嘩別れとか揉めてやめるとかではなく今後のことも含めて円満に退所することとなりました」と前向きな退所であることを伝えた。
以前、Instagramストーリーズでは「事務所・ばんばんざいハウスを移転するのでしばらくお休みします」と報告していたそうだが、みゆは「背景には事務所の話し合いとかがあって、報告できずに1ヶ月くらい経ってしまった」と謝罪。ぎしは「正直解散するんじゃないかと思っていたと思うんですけど、僕らもYouTubeを続けていきたいので、新しい事務所で今日から再開します」と心機一転活動していくことを明かした。
元々、2人はぎしが会社運営するクリエイタープロダクション・Sonに所属していたが、今後についてはばんばんざいの活動も、同事務所でやっていくことを伝えている。（modelpress編集部）
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