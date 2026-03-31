ＳＫＥ４８の鎌田菜月（２９）が、初となる児童書「水族館の達人に聞いてみた〜ぜったいに行きたくなる３７の発見〜」（株式会社くもん出版）を６月２６日に発売することを３１日、発表した。読書好きでもある鎌田は「アイドル１４年目に水族館にまつわる本を出版させていただきます！今回ＳＫＥ４８として本を執筆する機会をいただけたことは、本好きとしてもとてもうれしく、幸せに思います！」と感激。「水族館での取材を