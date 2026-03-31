●ブルージェイズ4−15ロッキーズ○＜現地時間3月30日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがコロラド・ロッキーズとのカード初戦に大敗。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、2試合連発となる2号ソロを放った。前日のアスレチックス戦でMLB初本塁打を放った岡本は、巨人時代のチームメイトである菅野智之と初対戦。2回裏、二死走者無しでの第1打席はフルカウントから高めのカットボールで