鍋や餃子、焼き魚などさまざまな料理に使える万能調味料として親しまれてきたミツカンの「味ぽん」。なんとその味ぽんから、関西エリア限定で、しかも粉もん専用の『大阪無限粉もんソースby味ぽん』が発売された。たこ焼きなど“粉もん”といえばソースが定番とされる中、“ぽん酢発想のソース”という変化球で関西のソウルフード界に乗り込んだ本商品。万能調味料として広く浸透した味ぽんが、なぜ誕生から62年経った今、“地域