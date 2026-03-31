ご褒美スイーツ好き必見♡リンツから、日本の素材「天空の抹茶®」を贅沢に使用した新作が登場します。パフェのような華やかさを楽しめるショコラドリンクと、濃厚なジェラートの2種類がラインナップ。抹茶とチョコレートの絶妙なハーモニーで、初夏にぴったりの特別なひとときを演出してくれます♪ パフェ感覚の贅沢ドリンク 「天空の抹茶® 極み ショコラドリンク」は1,200円（