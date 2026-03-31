リンツの天空の抹茶®新作♡パフェのようなドリンクが話題

ご褒美スイーツ好き必見♡リンツから、日本の素材「天空の抹茶®」を贅沢に使用した新作が登場します。パフェのような華やかさを楽しめるショコラドリンクと、濃厚なジェラートの2種類がラインナップ。抹茶とチョコレートの絶妙なハーモニーで、初夏にぴったりの特別なひとときを演出してくれます♪

パフェ感覚の贅沢ドリンク



「天空の抹茶® 極み ショコラドリンク」は1,200円（税込）。香り高い抹茶とクリーミーなホワイトチョコレートが溶け合う、贅沢な一杯です。

さらに抹茶ジェラートやチョコレートわらび餅、ライスパフを重ねることで、さまざまな食感と味わいが楽しめるパフェのような仕上がりに。ひと口ごとに広がる奥深い風味が魅力です。

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抹茶×チョコの濃厚ジェラート



「クレマジェラータ 天空の抹茶®」は780円（税込）。ホワイトチョコレートベースのなめらかなジェラートに抹茶をブレンドし、上品な甘みとほろ苦さを楽しめます。

ワッフルコーンにはダークチョコレートをコーティングし、味のコントラストも抜群。トッピングの抹茶とチョコが、さらに満足感を高めてくれます。

素材にこだわった特別な味わい



使用されている「天空の抹茶®」は、静岡県の山間地で育てられた茶葉を使用した特別な抹茶。豊かな香りと旨みが特徴で、リンツのチョコレートと絶妙にマッチします。

日本の素材とヨーロッパの技術が融合した、ここでしか味わえない特別なスイーツ体験です。

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ

※ルミネ立川店でのお取り扱いはございません

※なくなり次第終了となります

初夏のご褒美にぴったり♡



抹茶とチョコレートが織りなす贅沢な味わいは、日常をちょっと特別にしてくれるご褒美スイーツ♡見た目も華やかで気分が上がるので、カフェタイムやお出かけの楽しみにもぴったりです。

期間限定の特別な味わいを、ぜひこの機会に体験してみてくださいね♪