旧尼崎紡績本社事務所（尼崎市東本町）が、26日、国の有形文化財に登録されることが決まった。これを受け、尼崎市では、普段は非公開の内部見学会を4月に開催する。旧尼崎紡績本社事務所 (写真提供：尼崎市教育委員会）旧尼崎紡績本社事務所は、明治33年（1900）に建てられたもので、煉瓦造り2階建（一部平屋建）、寄棟造・桟瓦葺で、南面には玄関ポーチがある。各階には中廊下が通り、鉄板張天井の貴賓室がある。昭和20年（19