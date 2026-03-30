Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演し、“いい歌詞を書く”と思うミュージシャンを明かした。自身は「洋楽をほぼ聴かなかった」そうで、「僕にとっては日本語で話して日本語で生活しているから、日本語の言葉で歌われる音楽こそ共感できるし感動する」と説明。影響を受けたのは浜田省吾で「凄い好き」と明かす。「浜田さんのルーツをたどれば吉田拓郎さんとか。ネガテ