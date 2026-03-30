この記事をまとめると ■「バンコク国際モーターショー2026」にいすゞが出展 ■ピックアップトラック「D-MAX」をベースにしたレース車両を展示 ■コンセプトカーに見えるがワンメイクレース車両として市販する予定だ ピックアップトラックをレーシングカーメーカーが魔改造！ 3月25日から4月5日まで、タイのバンコクにて「バンコク国際モーターショー」が開催されている。当媒体でも毎年このイベントの内容をお届けしてい