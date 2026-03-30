国際親善試合が29日に行われ、コロンビア代表とフランス代表が対戦した。ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国によるテストマッチ。直近の試合でブラジル代表を2−1で撃破したフランスは、その試合から先発全員を変更。キリアン・エンバペやミカエル・オリーズ、オーレリアン・チュアメニといった主力がスタメンを外れ、マクサンス・ラクロワやピエール・カルルら代表キャップが少ない選手に加え、エンゴロ・カンテやデ