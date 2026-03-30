30日午前6時35分ごろ、天童市長岡で住宅の1階部分から黒い煙が出ていると近隣住民から119番通報がありました。現場では消防による消火活動が続けられていますが、午前7時半現在、鎮火には至っていません。また消防によりますと、この家に住む、いずれも70代とみられる夫婦が軽いけがをしました。現場は羽陽学園短期大学北側の住宅街の一角です。