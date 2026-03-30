キーワードにマッチする動画を検索するのは容易ですが、動画の中からキーワードにマッチするワンシーンを切り出すのは非常に困難です。この処理をAIで行うプロセスが公開されています。GitHub - ssrajadh/sentrysearch: Semantic search over videos using Gemini Embedding 2. · GitHubhttps://github.com/ssrajadh/sentrysearch「SentrySearch」が行うのは、キーワードの文脈を考慮して詳しい検索を行うセマンティック検索