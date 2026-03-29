『キン肉マン』大好き作家・燃え殻さんと爪切男さんが２月の連載を激論！『ボクたちはみんな大人になれなかった』の燃え殻、『死にたい夜にかぎって』の爪切男の意外な共通点、それは『キン肉マン』!!希代のストーリーテラーのふたりが２月分の『キン肉マン』連載を甘く、そして辛く批評。＊＊＊―今回の「先月の肉トーク」テーマ―第520話 6本腕VS6本腕!!の巻（2月2日更新分）第521話 12本の腕の行方!!の巻（2月9日更新分）