韓国遠征を行なっているU-21日本代表は現地時間３月29日、U-23韓国代表と対戦した。ロス五輪世代となる21歳以下のメンバーで構成している日本に対し、韓国は今年９月のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）を見据えて23歳以下の選手でチームを編成。海外組も８人含まれており、大岩ジャパンは本気モードの相手に挑む形となったU-21アメリカ代表戦から中１日で臨む日本は、先発を全員変更。GKにA代表歴を持つピサノ・ア