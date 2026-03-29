U-21日本代表、２歳上のU-23韓国代表に１−２敗戦。２点差から石井久継のゴールで反撃も届かず…黒星で遠征を終える
韓国遠征を行なっているU-21日本代表は現地時間３月29日、U-23韓国代表と対戦した。
ロス五輪世代となる21歳以下のメンバーで構成している日本に対し、韓国は今年９月のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）を見据えて23歳以下の選手でチームを編成。海外組も８人含まれており、大岩ジャパンは本気モードの相手に挑む形となった
U-21アメリカ代表戦から中１日で臨む日本は、先発を全員変更。GKにA代表歴を持つピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）を起用した。
最終ラインは右から森壮⼀朗（名古屋）、土屋櫂大（福島）、山田海斗（神戸）、関富貫太（横浜FM）が並び、中盤はアンカーに岩本悠庵（中京大）、インサイドハーフは右に矢田龍之介（筑波大）、左にキャプテンマークを託された石井久継（湘南）が配された。最前線は右から福永裕也（京都産業大）、ワッド・モハメッド・サディキ（岐阜）、小池直矢（法政大）の布陣でスタートした。
バイエルンを経て現在はポルトガル１部のアロウカでプレーするMFイ・ヒョンジュやドルトレヒトに籍を置くFWユン・ドユンが先発に名を連ねた韓国に対し、日本は序盤から攻守の切り替えを素早く実行し、矢田と石井を軸に攻撃を展開する。
左サイドの小池と関富の関係性も良く、石井のフォローも受けながらサイドを抉る場面が増えていく。最前線のサディキも裏への飛び出しからゴールに迫るなど、２歳上の韓国に全く競り負けないゲームを見せる。
しかし、34分に失点。押し込まれる時間が５分ほど続いたなかで左右に振られ、最後は左サイドのクロスから193センチの大型FWイ・ヨンジュン（グラスホッパー）に頭で決められた。
失点後も下を向かず、即座に切り替えて仕掛けていくと、39分に矢田からサディキ、44分にも矢田から小池の連係で決定機を作った。しかし、ゴールネットは揺らせず、０−１で前半を終えた。
互いに１人ずつを入れ替え、日本はGKのピサノを下げて小林将天（FC東京）にスイッチ。これで遠征メンバー全員がこの２試合でピッチに立つ形になったなか、日本は前半の良いリズムを継続させて積極的に仕掛けていくが、立ち上がりに出鼻を挫かれる。
48分にゴール前で収められると、最後はイ・ヨンジュンに左足で決められ、リードを２点とされた。
ここから日本は猛攻を仕掛け、57分にはサディキ、小池、福本、関富を下げ、FW鈴木大馳（鳥栖）、FW横山夢樹（C大阪）、FW石橋瀬凪（湘南）を投入。交代直後の60分には、矢田の左CKから山田がうまく頭で合わせるが、惜しくもポストに阻まれる。
その後に小倉幸成（法政大／岡山加入内定）、MF石渡ネルソン（C大阪）、DF梅木怜（今治）を投入し、より攻勢を強めていくが、ゴールが遠い。
71分には２列目から飛び出した石渡が右足で鮮やかなボレーを打ち込むが、バー直撃。その後も諦めずにゴールを目ざすと、80分に右サイドに飛び出した石渡がゴール前に折り返す。ニアサイドに走り込んできた石井がダイレクトで合わせ、右足でネットを揺らして１点差とした。
直後に石井と山田が下がり、MF名和田我空（G大阪）とDF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）を投入。勢いを持って前に出たが、同点には追い付けず、１−２で敗れて遠征ラストマッチを勝利で飾れなかった。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
ロス五輪世代となる21歳以下のメンバーで構成している日本に対し、韓国は今年９月のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）を見据えて23歳以下の選手でチームを編成。海外組も８人含まれており、大岩ジャパンは本気モードの相手に挑む形となった
U-21アメリカ代表戦から中１日で臨む日本は、先発を全員変更。GKにA代表歴を持つピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）を起用した。
バイエルンを経て現在はポルトガル１部のアロウカでプレーするMFイ・ヒョンジュやドルトレヒトに籍を置くFWユン・ドユンが先発に名を連ねた韓国に対し、日本は序盤から攻守の切り替えを素早く実行し、矢田と石井を軸に攻撃を展開する。
左サイドの小池と関富の関係性も良く、石井のフォローも受けながらサイドを抉る場面が増えていく。最前線のサディキも裏への飛び出しからゴールに迫るなど、２歳上の韓国に全く競り負けないゲームを見せる。
しかし、34分に失点。押し込まれる時間が５分ほど続いたなかで左右に振られ、最後は左サイドのクロスから193センチの大型FWイ・ヨンジュン（グラスホッパー）に頭で決められた。
失点後も下を向かず、即座に切り替えて仕掛けていくと、39分に矢田からサディキ、44分にも矢田から小池の連係で決定機を作った。しかし、ゴールネットは揺らせず、０−１で前半を終えた。
互いに１人ずつを入れ替え、日本はGKのピサノを下げて小林将天（FC東京）にスイッチ。これで遠征メンバー全員がこの２試合でピッチに立つ形になったなか、日本は前半の良いリズムを継続させて積極的に仕掛けていくが、立ち上がりに出鼻を挫かれる。
48分にゴール前で収められると、最後はイ・ヨンジュンに左足で決められ、リードを２点とされた。
ここから日本は猛攻を仕掛け、57分にはサディキ、小池、福本、関富を下げ、FW鈴木大馳（鳥栖）、FW横山夢樹（C大阪）、FW石橋瀬凪（湘南）を投入。交代直後の60分には、矢田の左CKから山田がうまく頭で合わせるが、惜しくもポストに阻まれる。
その後に小倉幸成（法政大／岡山加入内定）、MF石渡ネルソン（C大阪）、DF梅木怜（今治）を投入し、より攻勢を強めていくが、ゴールが遠い。
71分には２列目から飛び出した石渡が右足で鮮やかなボレーを打ち込むが、バー直撃。その後も諦めずにゴールを目ざすと、80分に右サイドに飛び出した石渡がゴール前に折り返す。ニアサイドに走り込んできた石井がダイレクトで合わせ、右足でネットを揺らして１点差とした。
直後に石井と山田が下がり、MF名和田我空（G大阪）とDF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）を投入。勢いを持って前に出たが、同点には追い付けず、１−２で敗れて遠征ラストマッチを勝利で飾れなかった。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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