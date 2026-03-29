お笑い芸人の出川哲朗（62）が29日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回に生出演。和田アキ子（75）への思いを語った。「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えていた。世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。最終回のこの日、準レギュラー19人、峰竜太、山形純菜アナで和田の代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」を合唱することに。合唱の前に出