（C）HITC Tokyo 2026 All Copyrights Reserved.Photo by masanori naruse 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、日本で初開催となった音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO」にヘッドライナーとして出演。全16曲の堂々のパフォーマンスで会場を沸かせた。「HEAD IN THE CLOUDS」は88risingが2018年からスタートさせたアジア人アーティストを中心にした音楽フェスティバル。