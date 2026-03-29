新フリード登場へ！ホンダ「フリード」は、取り回しのしやすさと使い勝手の良さが魅力のコンパクトミニバンです。日本自動車販売協会連合会が発表した2025年の新車販売台数ランキングでは、ホンダの乗用車としてはトップとなる6位にランクインしており、多くのユーザーから高い評価を得ていることがうかがえます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「フリード」です！ 画像で見る（55枚）現行モデルとなる3代目は2024年6