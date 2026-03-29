今年生誕120年となる岡山県出身の詩人、永瀬清子さんの朗読会が、きのう（28日）、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】美智子さまが英訳された詩「あけがたにくる人よ」詩人 永瀬清子さんの生誕120年を記念した朗読会【岡山】 永瀬清子さんは、1906年、現在の赤磐市に生まれ、金沢や東京などで過ごした後、ふるさとに戻り、農業や家事、育児に従事しながら、89歳で亡くなるまで詩を書き続けました。永瀬さんの代表作「