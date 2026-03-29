スコアレスで迎えた84分に決勝点が生まれる。現地３月28日に行なわれた日本対スコットランドの一戦は、伊東純也のゴールで日本が１−０の勝利を収めた。試合後の会見で、敗れたスコットランドのスティーブ・クラーク監督は、「トップクラスの相手との対戦ということで、多くの収穫があった」と振り返る。「もちろん、ピッチのファイナルサードで十分なチャンスを作れなかったことは見直さなければならない点だが、これは我々が