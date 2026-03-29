「我々が負けるべき試合ではなかった」日本に０−１敗戦、スコットランド指揮官が悔やむ「トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受ける」
スコアレスで迎えた84分に決勝点が生まれる。現地３月28日に行なわれた日本対スコットランドの一戦は、伊東純也のゴールで日本が１−０の勝利を収めた。
試合後の会見で、敗れたスコットランドのスティーブ・クラーク監督は、「トップクラスの相手との対戦ということで、多くの収穫があった」と振り返る。
「もちろん、ピッチのファイナルサードで十分なチャンスを作れなかったことは見直さなければならない点だが、これは我々が常に話していること。我々はそれに取り組み続け、改善しようと努力し続けているし、これからもそうしていくつもりだ」
指揮官は「ロースコアの試合になるとは思っていなかったが、そうなった」とコメント。「そして、我々が許した得点でさえ、あまりにも早く前に出ようとして、悪い選択から生まれたもので、セットプレーを守った後に組織が整っていなかった」と悔やむ。
「だから、小さな教訓を学ぶことはできるが、トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受けるということを示していると思う」
結果に関しては、「正直に言って、我々が負けるべき試合ではなかった」とし、「なので、一度持ち帰り、ビデオを分析する。試合の中で良かった点が１つか２つあった。守備はかなり良かったと思う」と手応えを口にする。
日本と同じく、スコットランドも６月に開幕を控える北中米ワールドカップに出場する。日本の実力を考慮しても、本番を見据えて、今回のテストマッチは意味のあるものだったはずだ。
「だからこそ、我々はこの試合を引き受けた。『これが、君たちがいなければならないレベルだ、諸君。君たちが到達しなければならないレベルなんだ』と。そして、グループステージを突破するために勝点が欲しいのであれば、その基準でプレーしなければならない」
今回の３月シリーズで、スコットランドは31日にコートジボワールと相まみえる。アフリカの強敵は、28日に韓国を４−０で破っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
試合後の会見で、敗れたスコットランドのスティーブ・クラーク監督は、「トップクラスの相手との対戦ということで、多くの収穫があった」と振り返る。
「もちろん、ピッチのファイナルサードで十分なチャンスを作れなかったことは見直さなければならない点だが、これは我々が常に話していること。我々はそれに取り組み続け、改善しようと努力し続けているし、これからもそうしていくつもりだ」
「だから、小さな教訓を学ぶことはできるが、トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受けるということを示していると思う」
結果に関しては、「正直に言って、我々が負けるべき試合ではなかった」とし、「なので、一度持ち帰り、ビデオを分析する。試合の中で良かった点が１つか２つあった。守備はかなり良かったと思う」と手応えを口にする。
日本と同じく、スコットランドも６月に開幕を控える北中米ワールドカップに出場する。日本の実力を考慮しても、本番を見据えて、今回のテストマッチは意味のあるものだったはずだ。
「だからこそ、我々はこの試合を引き受けた。『これが、君たちがいなければならないレベルだ、諸君。君たちが到達しなければならないレベルなんだ』と。そして、グループステージを突破するために勝点が欲しいのであれば、その基準でプレーしなければならない」
今回の３月シリーズで、スコットランドは31日にコートジボワールと相まみえる。アフリカの強敵は、28日に韓国を４−０で破っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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