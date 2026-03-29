「我々が負けるべき試合ではなかった」日本に０−１敗戦、スコットランド指揮官が悔やむ「トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受ける」

「我々が負けるべき試合ではなかった」日本に０−１敗戦、スコットランド指揮官が悔やむ「トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受ける」