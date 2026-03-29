◇パ・リーグオリックス6―0楽天（2026年3月28日京セラドーム）タフネス右腕が、京セラドームのマウンドに仁王立ちした。オリックス・九里が二塁すら踏ませず、4安打完封勝利。前日27日の開幕戦ではエース・宮城が2回途中8失点KO。10失点零敗を喫した前夜の悪夢を即座に払拭した。「（若月）健矢がいろんなボールを使ってリードしてくれたおかげ。完封は自分一人ではできないし、野手の皆さんに感謝したい」スライダー