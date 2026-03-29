【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権は28日、プラハで行われ、男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。イリア・マリニン（米国）が3連覇した。