【総合型選抜×IT思考の新常識・1】総合型選抜（AO入試）・学校推薦型選抜の専門塾「KOSSUN教育ラボ」で長年、塾生の指導を行う中で、強く感じることがあります。それは、「ITに強いです」「パソコンは得意です」と書く受験生ほど、なぜか書類評価や面接評価が伸び悩む、という事実です。一方で、本人はITスキルをアピールしていなくても、志望理由書が非常に論理的で、面接の受け答えも明確な受験生がいます。そこで、総合型選抜