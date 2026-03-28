アメトークの「40歳過ぎてバイトやめられない芸人」が放送されてから５年…変わらずアルバイトで生計を立て続けている芸人TAIGA（タイガ）。R-1グランプリ決勝に進出した男も現在50歳。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は、声優妻、7歳・4歳の子どもと暮らすTAIGAの金銭事情に密着した。【映像】TAIGAの年下・声優美人妻（複数カット）TAIGAは、1995年に短大を卒業し、建築資材製造販売の企業に入社。その後、友人の結