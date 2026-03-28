元乃木坂４６で俳優、歌手の生田絵梨花が２８日、都内で行われた「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席。家族愛あふれるエピソードを披露した。生田は爽やかな青色のシャツにデニム姿で登場。ポニーテールを揺らし、圧倒的な透明感を放った。イベントでは、「感謝を伝えたい人」が話題になり、生田は「家族」と回答。「つい先日、私の姉の結婚式がありまして、そこで、姉が両親に感謝を伝える場面で私が