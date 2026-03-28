【WWE】RAW（3月23日・日本時間24日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】自分の凶器で“大の字”KOの憂き目ヒールレスラーが、自ら持ち込んだ凶器で殴られ“大の字”失神。予想外の展開に「むしろ見たかった光景」と、あまりにも冷徹な声が飛び交った。ジェイ＆ジミー・ウーソの“ウーソズ”と、ローガン・ポール＆オースティン・セオリーの因縁タッグ戦。いつもであればローガンの代名詞である「ブラスナックル」が勝敗を