現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデーのテレビ中継およびインターネット配信について発表された。【ドバイWC】藤田晋オーナーがABEMA生出演…フォーエバーヤング世界制覇へ無料中継フォーエバーヤングら日本勢が出走●テレビ・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb「ALL IN LINE世界の競馬2026ドバイワールドカップデー中継」放送日時：3月28日（土）23時30分から26